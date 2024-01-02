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BBC

"المقاومة الإسلامية" تقصف قاعدتين أمريكيتين في العراق وسوريا

02:26 م الثلاثاء 02 يناير 2024

المقاومة الإسلامية في العراق

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بغداد - (د ب أ)

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، اليوم الثلاثاء، قصف قاعدتين للقوات الأمريكية في عمليتين منفصلتين بكردستان العراق وسوريا.

وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيانات منفصلة، إنها قصفت "قاعدة الاحتلال الأمريكي قرب مطار إربيل الدولي شمالي العراق بالطيران المسيّر"، مشيرة إلى أنها "قصفت قاعدة الاحتلال الأمريكي في القرية الخضراء بالعمق السوري بواسطة الطيران المسيّر".

وأكدت أنها مستمرة في" دك معاقل العدو".

وتواصل "المقاومة الإسلامية في العراق" استهداف القوات الأمريكية المتمركزة في القواعد العسكرية بالعراق وسوريا حتى تجاوزت أكثر من 105 ضربات، إضافة إلى استهداف مصالح إسرائيلية في البحر الأبيض المتوسط والعراق وداخل إيلات والجولان السوري منذ الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر الماضي.

المقاومة الإسلامية في العراق قصف قاعدتين أمريكيتين العراق سوريا

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