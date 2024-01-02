تراجع التبرعات للأمم المتحدة في 2023 وألمانيا ثاني أكبر مساهم بعد أمريكا

جنيف - (د ب أ)

قالت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إنها تلقت أقل بقليل من 40٪ من التبرعات التي كانت تحتاجها بالفعل للتعامل مع العديد من الأزمات الإنسانية الكبرى في عام 2023 ، فيما تقدمت ألمانيا لتصبح ثاني أكبر جهة مانحة للمنظمة بعد الولايات المتحدة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن الرقم العالمي أقل بكثير من أي عام آخر منذ عام 2016.

وتشمل قائمة التبرعات الأموال المخصصة لمختلف برامج المساعدات الإنسانية التي ينسقها "أوتشا"، والتي يقدم كل منها التمويل للعديد من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة.

وقال متحدث باسم المكتب اليوم الثلاثاء إن من المحتمل أن تستمر عملية تلقي المساهمات الفردية لعام 2023 بعد مطلع العام الجديد.

يشار إلى أن منظمات الأمم المتحدة طلبت إجمالي نحو 7ر56 مليار دولار عبر مكتب "أوتشا" للمساعدة في تخفيف الأزمات في أنحاء العالم في عام 2023، بيد أن ما تم جمعه بحلول نهاية عام 2023، مثل نحو 3ر38 % فقط من أصل هذا المبلغ.

وخلال الأعوام الأخرى منذ عام 2016، تم التبرع دائما بما لا يقل عن 50٪ من الأموال المطلوبة، في حين بلغت الأموال المحصلة في عام 2019 نحو 64٪ وفي عام 2022 بلغت 58٪.

وزادت الحاجة للتبرعات بشكل كبير على مدار السنين.

وكان المبلغ المقدر لعام 2023 أعلى بنحو ثلاثة أمثال من عام 2016.

وكانت الولايات المتحدة أكبر مانح للبرامج الإنسانية المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة لعام 2023، حيث تبرعت بنحو 5ر9 مليار دولار، أي ما يقرب من 44٪ من المبلغ الإجمالي. وتقدمت ألمانيا بقليل على المفوضية الأوروبية، حيث تبرعت كل منهما بنحو 5ر9% من إجمالي الأموال المتبرع بها بينما تبعتهما المملكة المتحدة بفارق كبير بلغت نسبته 4ر3%.