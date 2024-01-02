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BBC

زيلينسكي يكشف عن سبب فشل "الهجوم المضاد"

10:53 ص الثلاثاء 02 يناير 2024

فلاديمير زيلينسكي

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لندن - (د ب أ)

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن تسرب المعلومات سمح لروسيا بالحصول على ميزة عسكرية.

وقال زيلينسكي، في مقابلة مع مجلة "إيكونوميست" البريطانية، "إن تسرب المعلومات قبل الهجوم المضاد، في الصيف الماضي، ساعد روسيا على إعداد دفاعاتها"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وفي 4 يونيو الماضي، شنت القوات المسلحة الأوكرانية "هجوما مضادا" في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيموفسك وزابوريجيا، وشارك في المعركة ألوية دربها حلف شمال الأطلسي "الناتو" ومسلحة بمعدات أجنبية، لكنهم لم يتمكنوا حتى من التغلب على الدفاع التكتيكي للقوات الروسية، وتكبدوا خسائر فادحة.

وعلى هذه الخلفية، تكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أصبحا يشعران بالضجر من الأزمة الأوكرانية، وأن الدعم لفلاديمير زيلينسكي، آخذ في الضعف.

ووفقا لشبكة "إن بي سي"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون مع سلطات كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك ما قد يتعين على الجمهورية السوفيتية السابقة التخلي عنه للتوصل إلى اتفاق، بحسب سبوتنيك.

فلاديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني تسرب المعلومات روسيا القوات المسلحة الأوكرانية جنوب دونيتسك حلف شمال الأطلسي

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