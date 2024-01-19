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BBC

نواب أمريكيون يوجهون رسالة مهمة لبلينكن بشأن التهجير القسري من غزة

11:04 م الجمعة 19 يناير 2024

أنتوني بلينكن

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مصراوي
حث 60 ديمقراطيا في مجلس النواب الأمريكي، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في رسالة على تأكيد معارضة التهجير القسري والدائم من غزة.
وأدان 15 نائبا يهوديا بمجلس النواب الأمريكي، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن معارضة إقامة دولة فلسطينية.
وأكد الـ 15 نائبا يهوديا، اختلافهم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، مطالبين بحل الدولتين.
كانت وكالة رويترز نقلت عن شركة دلتا إيرلاينز الأمريكية للطيران، بإنهاء سوف تلغي الرحلات بين تل أبيب ونيويورك حتى 30 أبريل ومراقبة الوضع الأمني في المنطقة باستمرار.
وأضافت رويترز نقلا عن الشركة: "سوف نلغي رحلات إضافية بين أمريكا وتل أبيب بسبب الصراع الجاري في المنطقة".
وقالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض اقتراحا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يقضي بتطبيع السعودية العلاقات مع إسرائيل مقابل موافقة الحكومة الإسرائيلية على تزويد الفلسطينيين بمسار نحو إقامة الدولة.
وأبلغ نتنياهو بلينكن خلال زيارته لإسرائيل الأسبوع الماضي أنه غير مستعد للتوصل إلى اتفاق يسمح بإقامة دولة فلسطينية، حسبما أفادت شبكة "إن بي سي نيوز" يوم الأربعاء نقلا عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين كبار لم تذكر أسماءهم.
ورد بلينكن بأنه لا يمكن إزالة حماس من خلال الوسائل العسكرية وحدها وأن فشل القادة الإسرائيليين في الاعتراف بذلك سيؤدي إلى أن التاريخ يعيد نفسه، كما قال مسؤول أمريكي لتايمز أوف إسرائيل، مؤكداً هذه التفاصيل من تقرير شبكة إن بي سي.

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