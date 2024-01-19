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BBC

جيش الاحتلال يعلن ارتفاع عدد القتلى من جنوده في قطاع غزة إلى 194

10:51 ص الجمعة 19 يناير 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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غزة- (د ب أ)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة وفاة أحد جنوده، متأثرا بجراحه التي أصيب بها، خلال القتال في جنوب قطاع غزة.

وبوفاة الجندي ترتفع حصيلة القتلى منذ بدء الهجوم البري ضد حركة "حماس" إلى 194 قتيلا، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مؤخرا عن اغتيال أكثر من 9000 ناشط من حماس في غزة، بالإضافة إلى نحو 1000 آخرين داخل إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه في قطاع غزة لتحقيق أهدافه التي تشمل القضاء على القدرات العسكرية لحركة حماس، وتحرير الأسرى الذين احتجزتهم الحركة خلال هجومها على جنوب إسرائيل ونقلتهم إلى القطاع،بحسب القادة الإسرائيليين.

جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة حماس إسرائيل

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