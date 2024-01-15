لم يتحدثا منذ 20 يومًا.. "أكسيوس": بايدن غاضب من نتنياهو لرفضه المطالب الأمريكية في الحرب بغزة

(مصراوي)

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، عن أن صبر الرئيس جو بايدن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدأ ينفد، حتى أنه لم يتحدث إليه منذ 20 يومًا.

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي، قوله، إن بايدن وكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية يشعرون بالإحباط من نتنياهو، بسبب رفضه لمعظم الطلبات الأمريكية المتعلقة بالحرب في غزة.

وقال مسؤول أمريكي لـ "أكسيوس" إن بايدن لم يتحدث مع نتنياهو منذ المكالمة الهاتفية التي أجراها في 23 ديسمبر الماضي والتي انهاها الرئيس الأمريكي غاضبًا بقوله "هذه المحادثة انتهت"، بعد رفض نتنياهو الإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية، مشيرًا إلى أن بايدن ونتنياهو تحدثا كل يومين تقريبًا في الشهرين الأولين للحرب.

وأضاف المسؤول، أن الإدارة الأمريكية تعتقد أن إسرائيل لا تفعل ما يكفي للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ومن بين الأزمات التي كشفها المسؤول، عدم رغبة نتنياهو في مناقشة خطط "اليوم التالي" للحرب ورفضه للخطة الأمريكية الخاصة بإصلاح السلطة الفلسطينية ليصبح لها دور في مرحلة ما بعد حماس في غزة.

وأشار "أكسيوس" إلى أن المسؤولين الأمريكيين يشعرون بقلق متزايد من أن إسرائيل لن تفي بجدولها الزمني للانتقال إلى عمليات عسكرية منخفضة في غزة بحلول نهاية يناير، استنادًا إلى الوضع الحالي في غزة، وخاصة في مدينة خان يونس الجنوبية.

ويضغط الأمريكيون على إسرائيل لتخفيض عملياتها العسكرية في غزة، بهدف تقليل الخسائر البشرية بين المدنيين، وإن لم تبدأ إسرائيل في تقليل حملتها العسكرية، فمن المرجح أن يصبح من الصعب على بايدن الحفاظ على نفس المستوى من الدعم للحملة العسكرية الإسرائيلية.

وقال مسؤولون أمريكيون، إن نتنياهو أصبح أكثر استعدادًا للاستماع إلى الوزراء المتطرفين في حكومته بدلًا من الاستماع إلى بايدن.

وأشارت إلى أنه من المستبعد الاعتقاد بأن نتنياهو قد يوافق على اتفاق يمهد الطريق نحو إقامة دولة فلسطينية.

وأوضح "أكسيوس" أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأخيرة إلى إسرائيل أدت إلى تفاقم الإحباط داخل البيت الأبيض، وأن إسرائيل لا تسمح بوجود أفق سياسي للفلسطينيين وهذا مصدر انزعاج أمريكي.