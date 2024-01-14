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BBC

جيش الاحتلال يؤكد مقتل أحد ضباطه في قصف صاروخي

07:59 م الأحد 14 يناير 2024

توغل جنود الاحتلال في غزة

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مصراوي
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل الرقيب احتياط "باراك أيالون" بلواء "حيرام 769" في قصف صاروخي مضاد للدبابات على مستوطنة كفار يوفال في الجليل الأعلى قرب الحدود مع لبنان.
وكان حزب الله اللبناني قال، إن مقاتليه استهدفوا قوة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة كفر يوفال وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوفها.
كذلك استهدف مقاتلو حزب الله بالصواريخ جنود الاحتلال في محيط موقع المرج وحققوا إصابة مباشرة وفق بيانهم.
وكان سلاح الجو في جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات مكثفة على عدد من القرى في الجنوب اللبناني مثل بلدة كفركلا وأطراف بلدة صديقين.

الاحتلال الإسرائيلي قصف صاروخي حرب غزة طوفان الأقصى

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