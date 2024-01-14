إعلان

BBC

الحكومة الفلسطينية ترد على تصريحات نتنياهو بشأن الحرب على غزة

06:29 م الأحد 14 يناير 2024

بنيامين نتنياهو

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها، اليوم الأحد، عن إدانتها لتصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي تعهد فيها بمواصلة ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وقال نتنياهو في وقت سابق من اليوم، إن الحرب ستستغرق شهورا طويلة وهو ما سيحتم رفع ميزانيتها اليوم.

وأكد نتنياهو أنه يلزم في الوقت الحالي رصد قدر أكبر بكثير من الأموال للأمن مما كانوا يخططون له، مشيرا إلى أن رفع ميزانية الحرب سيسمح بخوضها خلال العام 2024 واستكمالها.

وأوضح نتنياهو أنه بموجب الميزانية الإسرائيلية الجديدة سيتم رفع الضرائب على أرباح البنوك، وكذلك رفع ميزانية الحرب مقابل تخفيض ميزانية بقية الوزارات.

الحكومة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي حرب غزة نتنياهو

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

(صور وفيديوهات) تغطية اليوم الثاني.. أحداث وإحصائيات والقنوات المجانية الناقلة كأس الأمم الإفريقية
* توقفوا عن استخدامه فورًا.. "حماية المستهلك" يحذر من شاحن يسبب حريقًا وصدمات كهربائية
* حطم رقمه القياسي.. زيادة جديدة بسعر الدولار في السوق السوداء اليوم
* حالة الطقس.. الأرصاد تحذر: أمطار تصل إلى رعدية تمتد للقاهرة