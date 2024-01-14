الاحتلال: سلاح الجو يشن غارات على أهداف عسكرية تابعة لحزب الله داخل لبنان

مصراوي

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن سلاح الجو يشن غارات على أهداف عسكرية تابعة لحزب الله داخل الأراضي اللبنانية.

كان جيش الاحتلال، قال إنه يريد زيادة الضغط العسكري على حركة حماس، مع دخول حرب غزة يومها الـ100 اليوم الاحد، وذلك بحسب ما أعلنه رئيس الأركان العامة الإسرائيلي، هرتسي هاليفي.

وقال هاليفي أمس السبت: "لقد وافقنا على خطط من جانب القيادة الجنوبية، للاستمرار في أعمال القتال وزيادة الضغط العسكري على حماس، حيث سيؤدي الضغط الذي إلى تفكيك حماس وعودة الأسرى"، مضيفا أن "هذا الضغط، وهو فقط، الذي نجح في إعادة الكثير من الأسرى".

ويصادف اليوم الأحد مرور 100 يوم على اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة المحاصر، على إثر الهجوم المباغت الذي شنته حماس وجماعات أخرى على إسرائيل في السابع من أكتوبر، ما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز نحو 250 آخرين كأسرى.