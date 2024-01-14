الاحتلال يتوعد بزيادة الضغط العسكري على حماس مع دخول الحرب يومها الـ100

تل أبيب - (د ب أ)

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يريد زيادة الضغط العسكري على حركة حماس، مع دخول حرب غزة يومها المئة اليوم الاحد، وذلك بحسب ما أعلنه رئيس الأركان العامة الإسرائيلي، هرتسي هاليفي.

وقال هاليفي أمس السبت: "لقد وافقنا على خطط من جانب القيادة الجنوبية، للاستمرار في أعمال القتال وزيادة الضغط العسكري على حماس، حيث سيؤدي الضغط الذي إلى تفكيك حماس وعودة الرهائن"، مضيفا أن "هذا الضغط، وهو فقط، الذي نجح في إعادة الكثير من الرهائن".

ويصادف اليوم الأحد مرور 100 يوم على اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة المحاصر، على إثر الهجوم المباغت الذي شنته حماس وجماعات أخرى على إسرائيل في السابع من أكتوبر، ما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز نحو 250 آخرين كرهائن.

ومن جانبها، ردت إسرائيل من خلال شن غارات جوية واسعة النطاق وهجوم بري.

وخلال وقف إطلاق النار في نوفمبر الماضي، تم إطلاق سراح 105 أسرى مقابل إطلاق سراح 240 معتقلاً فلسطينيًا. وقال هاليفي أمس السبت إن الكثير من بين هؤلاء الرهائن لم يتم إطلاق سراحهم إلا من خلال الضغط العسكري فقط.

وبحسب هيئة الصحة التي تسيطر عليها حماس، فقد قُتل حتى الآن أكثر من 23 ألف شخص في قطاع غزة على يد الجيش الإسرائيلي.