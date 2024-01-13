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BBC

بريطانيا: يجب على إيران أن توقف الحوثيين لأن صبر العالم بدأ ينفد

12:07 ص السبت 13 يناير 2024

وزارة الدفاع البريطانية

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مصراوي
قال وزير الدفاع البريطاني، إنه يجب على النظام الإيراني أن يطلب من الحوثيين التوقف لأن صبر العالم ينفد.
وأضاف وزير الدفاع لصحيفة لتلجراف، أننا نتصرف دفاعا عن النفس ويجب عدم السماح بمضايقة الشحن الدولي.
وقال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايد، لن يتردد في اتخاذ المزيد من التحركات حيال الهجمات في البحر الأحمر.
وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، ضربات من الجو والبحر على أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن ردا على هجمات الحركة على السفن في البحر الأحمر.
وجاءت الضربات الليلة الماضية ردا على هجمات الحوثيين المتكررة على سفن في البحر الأحمر، أحد أكثر الممرات التجارية ازدحاما في العالم.

وزير الدفاع البريطاني الحوثيون إيران اليمن

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