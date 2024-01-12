البيت الأبيض: بايدن لن يتردد في اتخاذ مزيد من التحركات بالبحر الأحمر

مصراوي

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يتردد في اتخاذ المزيد من التحركات حيال الهجمات في البحر الأحمر.

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، ضربات من الجو والبحر على أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن ردا على هجمات الحركة على السفن في البحر الأحمر.

وجاءت الضربات الليلة الماضية ردا على هجمات الحوثيين المتكررة على سفن في البحر الأحمر، أحد أكثر الممرات التجارية ازدحاما في العالم.

من جانبه قال وزير الدفاع في الحكومة اليمنية التابعة للحوثيين، إن أيادينا على الزناد وكلما طالت الحرب على غزة فسوف يكون لدينا الكثير من المفاجآت.

وأضاف وزير الدفاع في الحكومة اليمنية، أننا لا نضرب إلا السفن الخاصة بالكيان الصهيوني ولن نمس أي سفينة بخلاف ذلك، موضحا أن اليد الطولى في البحر العربي لأهل اليمن.

وتابع، سوف نخوض المعركة وننتصر وسنهزم بوارجهم وغواصاتهم.