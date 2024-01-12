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BBC

ألمانيا تقرر الانضمام كطرف ثالث لدعم موقف الاحتلال في محكمة العدل الدولية

06:07 م الجمعة 12 يناير 2024

محكمة العدل الدولية

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مصراوي

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن ألمانيا تقرر الانضمام كطرف ثالث لدعم موقف إسرائيل في القضية المنظورة في محكمة العدل الدولية.

كان وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قال إن الوفد الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية كشف الوجه الحقيقي لجنوب أفريقيا بأنها ممثل وفي لحماس.

وأضاف وزير خارجية الاحتلال، أن ادعاءات جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لا أساس لها ولم يتم تقديم أي أدلة، موضحا أن جنوب إفريقيا تنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية من خلال دعم منظمة حماس.

كان الفريق القانوني لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، قال إن جنوب إفريقيا تحاول تصوير ما يحدث في غزة بأنه حرب جيش ضد المدنيين، موضحا أن إسرائيل تحارب حماس وليس الشعب الفلسطيني وليس هناك خطأ أكبر من اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

وطالب الفريق القانوني لإسرائيل، المحكمة برفض طلب جنوب إفريقيا لأنه يحرم إسرائيل من الدفاع عن نفسها ومن استعادة 136 رهينة.

محكمة العدل الدولية الاحتلال الإسرائيلي جنوب إفريقيا ألمانيا

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