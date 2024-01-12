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BBC

السعودية تطالب بضبط النفس في البحر الأحمر بعد هجمات أمريكا وبريطانيا

04:29 ص الجمعة 12 يناير 2024

وزارة الخارجية السعودية

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وكالات

علقت المملكة العربية السعودية على الهجوم الذي شنته كلا من أمريكا وبريطانيا على مواقع وأهداف تابعة لجماعة أنصار الله الحوثية في اليمن.

وفي بيان صدر عن الخارجية السعودية اليوم الجمعة، أعلنت المملكة السعودية أنها "تتابع بقلق بالغ" العمليات العسكرية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية التي تعرض لها عدد من المواقع في اليمن، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "سانا".

وتابعت الخارجية السعودية في بيانها: "المملكة العربية السعودية تتابع بقلق بالغ العمليات العسكرية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية التي تعرضت لها عدد من المواقع في الجمهورية اليمنية".

وأضاف البيان أن المملكة "إذ تؤكد على أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر التي تعد حرية الملاحة فيها مطلباً دولياً لمساسها بمصالح العالم أجمع، وتدعو إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث".

ونفذت الولايات المتحدة وبريطانيا سلسلة من الضربات الجوية على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في اليمن في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

وزارة الخارجية السعودية ضبط النفس البحر الأحمر السعودية تطالب هجمات أمريكا وبريطانيا

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