صور| ضربات أمريكية بريطانية استهدفت مراكز لوجيستية وأنظمة دفاع جوي للحوثي بصنعاء

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كتب- حسن مرسي:

عرضت فضائية العربية لقطات لضربات أمريكية وبريطانية ضد الحوثيين في صنعاء شملت مراكز لوجيستية وأنظمة دفاع جوي

ونقلت العربية عن مصادر لها، بأن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وبريطانيا قد وجه عدة ضربات لمواقع للحوثيين في عدة مناطق باليمن.

فيما أكد مسؤول حوثي إن قوات مليشيات الحوثي ترد بقوة على البوارج الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر