نتنياهو: جيشنا هو الأكثر أخلاقية في العالم

مصراوي

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إنه رأى اليوم عالما مقلوبا رأسا على عقب، مشيرا إلى أن دولته تحارب الإرهابيين وتحارب الأكاذيب.

وأوضح نتنياهو أن ما وصفه بـ "صراخ نفاق جنوب إفريقيا يصل إلى السماء"، متسائلا "أين كانت جنوب إفريقيا عندما قُتل وتشرد الملايين في سوريا واليمن على يد شركاء حماس"

وأكد نتنياهو أن "سنواصل الحفاظ على حقنا في الدفاع عن أنفسنا وتأمين مستقبلنا حتى النصر الكامل"، زاعما أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هو الأكثر أخلاقية في العالم.

وقدمت جنوب أفريقيا اليوم، أدلة تقول إنها تظهر "نمطا من سلوك الإبادة الجماعية" من قبل إسرائيل، في جلسة الاستماع الأولى بمحكمة العدل الدولية الخاصة بقضية "الإبادة الجماعية" ضد إسرائيل.