العفو الدولية: خطر تحول غزة من سجن مفتوح إلى مقبرة عملاقة يتحقق

مصراوي

قالت منظمة العفو الدولية، إن جلسات محكمة العدل الدولية بشأن انتهاكات إسرائيل المزعومة لاتفاقية الإبادة الجماعية خطوة مهمة.

وتابعت منظمة العفو الدولية خلال بيان لها اليوم، أن خطر تحول غزة من سجن مفتوح إلى مقبرة عملاقة يتحقق أمام أعين العالم.

وأضافت منظمة العفو الدولية: "جميع دول العالم يقع على عاتقها التزام قانوني دولي بالعمل على منع الإبادة الجماعية في قطاع غزة".

وفي وقت سابق قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن قصف غزة المكثف ما زال يتسبب في إصابات وتدمير للبنية التحتية المدنية.

وتابع المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: "نجدد مخاوفنا بشأن الرفض المتكرر للوصول للمناطق الواقعة شمال وادي غزة".