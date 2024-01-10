إعلان

BBC

العفو الدولية: خطر تحول غزة من سجن مفتوح إلى مقبرة عملاقة يتحقق

09:33 م الأربعاء 10 يناير 2024

الاحتلال الإسرائيلي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قالت منظمة العفو الدولية، إن جلسات محكمة العدل الدولية بشأن انتهاكات إسرائيل المزعومة لاتفاقية الإبادة الجماعية خطوة مهمة.

وتابعت منظمة العفو الدولية خلال بيان لها اليوم، أن خطر تحول غزة من سجن مفتوح إلى مقبرة عملاقة يتحقق أمام أعين العالم.

وأضافت منظمة العفو الدولية: "جميع دول العالم يقع على عاتقها التزام قانوني دولي بالعمل على منع الإبادة الجماعية في قطاع غزة".

وفي وقت سابق قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن قصف غزة المكثف ما زال يتسبب في إصابات وتدمير للبنية التحتية المدنية.

وتابع المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: "نجدد مخاوفنا بشأن الرفض المتكرر للوصول للمناطق الواقعة شمال وادي غزة".

الاحتلال الإسرائيلي منظمة العفو الدولية غزة إسرائيل حرب غزة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
متحدث جيش الاحتلال: هناك عمليات نفذناها وأخرى أوقفناها لاستعادة الأسرى

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

التموين: إيقاف العمل بمنظومة الخبز لمدة 8 ساعات في هذا الموعد
وزيرة الخزانة الأمريكية: دعم أمريكي قوي لمصر وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي .
طرح أراضي جديدة.. شركة العاصمة الإدارية تعلن عن تطبيق نظام الأقساط المتساوية للمرة الأولى .