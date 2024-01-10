مسؤولون إسرائيليون: كل المقترحات المقدمة بشأن الأسرى تؤدي لإنهاء الحرب

مصراوي

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين رفيعي المستوى، اليوم الأربعاء، تصريحات يؤكدون فيها أن كل المقترحات المقدمة بشأن الأسرى تؤدي في النهاية لإنهاء الحرب.

وأوضح المسؤولون أن مجلس الحرب الإسرائيلي سيبحث استعادة الأسرى رغم فجوات كبيرة بين الطرفين، مؤكدين أن الفجوات قائمة بما لا يسمح باتفاق في الوقت الحالي.

وأشار المسؤولون الإسرائيليون إلى أن القرار الذي على إسرائيل أخذه هو ما إذا كانت ستقبل بصفقة تؤدي لإنهاء الحرب والانسحاب من غزة، موضحين أن المقترح القطري لا يختلف كثيرا عن المقترحات السابقة.

وكشف المسؤولون في تصريحاتهم لوسائل الإعلام العبرية عن أن المقترح القطري يتضمن في مرحلة أولى تبادلا للأسرى على أساس إنساني.

وكانت القناة 12 العبرية قالت، اليوم الأربعاء، إن مجلس الحرب الإسرائيلي سيجتمع الليلة لبحث ملف الأسرى واستئناف المفاوضات.

ولفتت القناة الإسرائيلية إلى أن قطر تقدمت بمقترح جديد، موضحة أن رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد برنيع سيطلع مجلس الوزراء الإسرائيلي على المستجدات في ملف الأسرى، مؤكدة أنه من المتوقع اتخاذ قرار بالاستمرار في المشاورات الجارية.

فيما تقول هيئة البث الإسرائيلية، إن المقترح القطري الجديد يشمل خروج قادة حماس من غزة وانسحاب إسرائيل من القطاع.

وأوضحت هيئة البث العبرية أن المقترح القطري الجديد يشمل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة على دفعات.

وكانت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" أبلغت الوسطاء المصريين والقطريين بوقف المفاوضات عقب اغتيال القيادي البارز في صفوفها صالح العاروري في لبنان.