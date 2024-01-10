حماس: الحديث عن خروج المقاومة ومغادرتها غزة مجرد وهم

مصراوي

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس أسامة حمدان خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن الاحتلال الإسرائيلي لم يدع جريمة إلا ارتكبها في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وأوضح حمدان أن قوات جيش الاحتلال استهدفت الأطفال في غزة قتلا وخطفا، لافتا إلى أن حماس تنتظر من كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية المعينة حديثا تحركا جادا.

وأكد حمدان أن أن تسويق الاحتلال للانتقال للمرحلة الثالثة للحرب هو دعاية كاذبة ومكشوفة، موضحا أن "العدو" فشل في تحقيق أي من أهدافه وأن أسراه لن يعودوا ما لم يستجب لشروط المقاومة وأولها وقف العدوان.

وشدد القيادي في حماس على أن الإدارة الأمريكية لا تزال تنظر إلى الأمور في غزة بعين إسرائيلية، بينما تواصل دعم العدو الصهيوني وهو ما يحملها المسؤولية الأخلاقية.

ولفت حمدان إلى أن الفلسطينيين وحدهم لهم الحق في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم وعاصمتها القدس، معربا عن ترحيب حركة حماس بأي جهد مساند للفلسطينيين ومؤيد لإنهاء العدوان.

ونوّه حمدان إلى أن إفشال الإدارة الأمريكية صدور قرار لوقف العدوان يحطم صورتها الأخلاقية المزعومة، داعيا محكمة العدل الدولية لعدم الرضوخ للضغوط التي تسعى لها واشنطن.

وأشار حمدان إلى أن حكومة الاحتلال تمارس تدليسا بشأن ما يتم تداوله عن مبادرة لتهدئة الشارع، مؤكدا أنه لا مبادرات ما لم يتم الحديث عن إنهاء ووقف كامل للحرب.

وأفاد حمدان بأن فكرة نزع سلاح المقاومة ساذجة ولا تراعي حقائق الأمور، مشيرا إلى أن الحديث عن خروجها ومغادرتها القطاع مجرد وهم، مشددا على أن الوضع في غزة أعقد وأفضل مما يظنه الاحتلال.