الحوثيون: نفذنا عملية عسكرية ضد سفينة أمريكية

وكالات

أعلن المتمرّدون الحوثيون في اليمن اليوم الأربعاء استهداف سفينة أمريكية بالصواريخ والمسيرات معتبرين أنها كانت "تقدم الدعم" لإسرائيل، وذلك غداة إعلان واشنطن ولندن إسقاط أكثر من 20 طائرة مسيّرة وصاروخًا فوق البحر الأحمر.

وقال الحوثيين في بيان لهم اليوم، إنها نفذت عملية عسكرية مشتركة بعدد كبيرٍ من الصواريخِ البالستية والبحرية والطائرات المسيرة استهدفت سفينة أمريكية كانت تقدم الدعم للكيانِ الصهيوني.

واعتبرت أن إن العملية جاءت كرد أوليٍ على الاعتداء الغادرِ الذي تعرضت لهُ قواتها البحرية من قبل قوات العدوِّ الأمريكيِ يومَ الأحد الماضي.

وأسقطت القوات الأميركية والبريطانية أكثر من 21 طائرة مسيرة وصاروخًا فوق البحر الأحمر أطلقها الحوثيون في اليمن، في ما وصفته لندن الأربعاء بأنه "أكبر هجوم" نُفذ منذ بدء حرب غزة.