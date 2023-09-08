الشرطة الألمانية: الاشتباه في دوافع سياسية وراء حريق محطة سكك حديد

هامبورج - (د ب أ)

تشتبه الشرطة الألمانية في وجود دوافع سياسية وراء عمل تخريبي تسبب في إلغاء خدمات قطارات الركاب بين مدينتي برلين وهامبورج اليوم الجمعة.

وأفادت الشرطة بأن النيران نشبت في أعمدة الكابلات بعد منتصف الليل في ثلاثة مواقع على طول الخط بهامبورج.

وقالت الشرطة المحلية إنها تعتقد أن الحرائق متعمدة، والبحث جار عن شهود.

وأدت الأضرار الناتجة عن الحريق أن ألغت شركة السكك الحديد الألمانية (دويتشه بان) أغلب الرحلات على طول الخط الذي يربط أكبر مدينتين في البلاد.

ورجح المتحدث باسم الشركة عدم استئناف الحركة المنتظمة قبل مساء اليوم الجمعة.

وأفادت الجداول الإلكترونية لشركة دويتشه بان بأن نحو رحلات ثلثي القطارات الفائقة السرعة بين برلين وهامبورج ألغيت، رغم أن متحدثا باسم السكك الحديد قال إنه بعضها مازال يعمل على طول مسار بديل مما يطيل زمن الرحلة بواقع 30 دقيقة.

وتعمل دويتشه بان على إعادة توجيه الركاب الذين يستخدمون هذا الخط، إلى روابط عبر هانوفر بدلا من الخط المعطل، وهو ما يطيل زمن الرحلة بواقع 30 دقيقة. غير أنه نظرا للإلغاءات الكثيرة، أخطرت الشركة الركاب أن القطارات قد تكون مزدحمة.

وقالت دويتشه بان إن أعمال التخريب أضرت أيضا بالقطارات من هامبورج إلى ميناء روستوك على بحر البلطيق.