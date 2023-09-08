شكوك حول مزاعم كوريا الشمالية بإطلاق غواصة هجومية نووية

(د ب أ)

أطلقت كوريا الشمالية "غواصة هجومية نووية تكتيكية"، بنيت حديثًا، وهي قادرة على شن هجوم نووي تحت الماء لتعزيز الردع النووي للبلاد، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، الذي حضر مراسم إطلاق الغواصة أمس الأول الأربعاء ، قال إن هذه الخطوة "تبشر ببداية فصل جديد لتعزيز القوة البحرية" للبلاد.

ونقلت وسائل الإعلام عن كيم قوله في خطاب أثناء المراسم، إن تزويد البحرية بأسلحة نووية "مهمة ضرورية لهذا العصر".

وما زال من غير المعلوم عدد الصواريخ التي يمكن أن تحملها، أو تطلقها الغواصة الجديدة.

وأظهرت الصور عشر فتحات أنبوبية يمكن أن تستخدم في إطلاق صواريخ باليستية من الغواصة، بحسب تقارير واردة من وسائل الإعلام الكورية الجنوبية.

واختبرت كوريا الشمالية مثل تلك الصواريخ عدة مرات في الماضي، رغم قرارات الأمم المتحدة التي تحظر ذلك.

ووفقا للوكالة الكورية الشمالية، أظهرت مراسم إطلاق الغواصة الإرادة الثابتة لحزب العمال الكوري، وحكومة كوريا الشمالية في مواصلة تعزيز الردع النووي للبلاد، من حيث الجودة والكمية وإنها تتقدم بسرعة فائقة من أجل السلام والأمن الإقليميين والعالميين.

ولكن بعد فترة قصيرة من الإعلان، أعرب خبراء عسكريون عن شكوك بشأن ما إذا كانت الغواصة تمثل طفرة هائلة.

وقال جوزيف ديمبسي، المحلل الدفاعي لدى المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن، عبر منصة "إكس" إنها تبدو غواصة سوفيتية "معدلة" من فئة روميو وأنه يمكن قد تم التلاعب في الصور.

وقالت هيئة الأركان العامة في كوريا الجنوبية إنها والولايات المتحدة تراقبان استعدادات الإطلاق.

ويظهر تحليل السمات الخارجية أنه تم توسيع أجزاء لحمل صواريخ.

وأضافت هيئة الأركان أن الغواصة في شكلها الحالي "ليست قادرة على القيام بعمليات طبيعية".