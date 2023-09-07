انتقاد الاتحاد الأوروبي لاعتماد النمسا على الغاز الروسي يثير غضب فيينا

فيينا - (د ب أ):

تسبب انتقاد مسؤول رفيع المستوى بالاتحاد الأوروبي، لاعتماد النمسا على الغاز الروسي، في توتر دبلوماسي بين فيينا وبروكسل.

واستدعت الخارجية النمساوية ممثل المفوضية الأوروبية بالعاصمة النمساوية، مارتن سلماير، للتباحث، حسبما أعلن متحدث باسم الوزارة في فيينا اليوم الخميس.

وكان الدبلوماسي الأوروبي الألماني، الذي كان يشغل منصب الأمين العام للمفوضية، قد وصف مدفوعات النمسا للغاز إلى روسيا بأنها "أموال ملطخة بالدماء"، في ظل حرب موسكو في أوكرانيا.

وفي بداية غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير من العام الماضي، جاء 79% من واردات النمسا من الغاز من روسيا. وتراجعت الحصة إلى 17% في أكتوبر من العام الماضي، لكن الأرقام ارتفعت بشكل كبير في الأشهر القليلة الماضية. وفي يوليو، بلغت النسبة 66% وفقا لوزارة المناخ.

كان سلماير قد وجه انتقاداته خلال فعالية عقدت بفيينا يوم أمس الأربعاء واتهم النمسا بتمويل الحرب الروسية. وأضاف أن النمسا كدولة غنية، يمكنها أن تستغني عن الغاز الروسي، كدول أخرى.

لكن وزيرة الشؤون الأوروبية النمساوية، كارولين إدشتادلر، من حزب الشعب النمساوي المحافظ، وصفت الانتقاد بأنه "أحادي الجانب تماما"، وأشارت إلى جهود النمسا الجارية للحد من اعتمادها على الغاز الروسي.

وتعتزم الحكومة التخلص تدريجيا من الغاز الروسي بحلول عام 2027. وقالت وزيرة المناخ ليونور جيفيسلر، من حزب الخضر، إنه يجرى تعديل في القانون لمساعدة النمسا في عدم الاعتماد على الواردات الروسية.

لكنها قالت إن موردي الغاز عليهم دور مهم أيضا في القيام بعملية التحول إلى واردات الغاز غير الروسية.