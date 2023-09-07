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BBC

بلينكن يتفقد معدات أمريكية في أوكرانيا

07:45 م الخميس 07 سبتمبر 2023

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن

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كييف- (د ب أ)

تفقد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، طائرات استطلاع ومركبات مدرعة، تبرعت بها الولايات المتحدة لأوكرانيا، إضافة إلى وحدات من حرس الحدود، في اليوم الثاني لزيارته إلى أوكرانيا اليوم الخميس.

وعلى منصة إكس، تويتر سابقا، قال بلينكن: "قمت بزيارة حرس الحدود لمعرفة مدى مواصلتهم حماية أراضي أوكرانيا وشعبها. نقدم 300 مليون دولار في شكل تمويل جديد لقطاع إنفاذ القانون في أوكرانيا، لمواصلة هذا العمل المهم. الولايات المتحدة تظل متحدة مع أوكرانيا".

كما زار بلينكن مركزا لإزالة الألغام.

ووفقا للدفاع المدني الأوكراني، تمتلئ 30% من أراضي البلاد، أو ما يوازي 174 كيلومترا مربعا، بالألغام ومخلفات الحرب.

وبدعم غربي هائل، تقاوم أوكرانيا غزوا روسيا منذ أكثر من 18 شهرا.

وتساند الولايات المتحدة كييف بقوة، ويزور بلينكن البلاد للمرة الثالثة منذ اندلاع الحرب.

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