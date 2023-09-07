بلينكن يتفقد معدات أمريكية في أوكرانيا
كييف- (د ب أ)
تفقد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، طائرات استطلاع ومركبات مدرعة، تبرعت بها الولايات المتحدة لأوكرانيا، إضافة إلى وحدات من حرس الحدود، في اليوم الثاني لزيارته إلى أوكرانيا اليوم الخميس.
وعلى منصة إكس، تويتر سابقا، قال بلينكن: "قمت بزيارة حرس الحدود لمعرفة مدى مواصلتهم حماية أراضي أوكرانيا وشعبها. نقدم 300 مليون دولار في شكل تمويل جديد لقطاع إنفاذ القانون في أوكرانيا، لمواصلة هذا العمل المهم. الولايات المتحدة تظل متحدة مع أوكرانيا".
كما زار بلينكن مركزا لإزالة الألغام.
ووفقا للدفاع المدني الأوكراني، تمتلئ 30% من أراضي البلاد، أو ما يوازي 174 كيلومترا مربعا، بالألغام ومخلفات الحرب.
وبدعم غربي هائل، تقاوم أوكرانيا غزوا روسيا منذ أكثر من 18 شهرا.
وتساند الولايات المتحدة كييف بقوة، ويزور بلينكن البلاد للمرة الثالثة منذ اندلاع الحرب.
سوق مصراوى
-
لمواجهة الطقس الحار.. أقوى مروحة لصيف 2023 بأسعار تبدأ من 299 جنيهاتفاصيل
-
تبدأ من 115 جنيها.. أسعار زجاجات المياه واللانش بوكس في الأسواقتفاصيل
-
بقسط يبدأ من 67 جنيها.. أفضل تلفزيون LED HD بإمكانيات حديثةتفاصيل
-
عروض رجوع المدارس.. خصومات تصل لـ40% على الأدوات المكتبيةتفاصيل
-
أهم فوائد الشيكولاتة وأفضل أنواعها تبدأ من 35 جنيهاتفاصيل
-
قبل الدراسة.. أحدث موضة لأحذية الأطفال بخصم 20%تفاصيل
فيديو قد يعجبك: