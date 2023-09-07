أرمينيا تتهم أذربيجان بحشد قواتها على الحدود

موسكو - (د ب أ)

اتهمت أرمينيا أذربيجان بإرسال قوات إلى حدودها، وحذرت من أن الاستفزاز قد يؤدي إلى اندلاع اشتباكات عنيفة جديدة، في منطقة كانت محل صراع محتدم لمدة 30 عاما.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن رئيس الوزراء، نيكول باشينيان، قال في اجتماع حكومي اليوم الخميس، إن "أذربيجان حشدت قواتها على طول خط التماس مع ناجورنو كاراباخ، وعلى الحدود مع أرمينيا، خلال الأيام القليلة الماضية".

وشكا باشينيان من أن الخطاب المناهض للأرمن استمر في الزيادة، حيث طالبت باكو بالمزيد والمزيد من الأراضي الأرمينية. وطالب باشينيان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل السريع.

يشار إلى أنه يوجد صراع بين أرمينيا وأذربيجان- الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين- منذ عقود بشأن منطقة ناجورنو كاراباخ، التي تقع ضمن الأراضي الأذرية ولكن تسكنها أغلبية أرمينية.

ورغم وقف إطلاق النار الذي تراقبه قوات حفظ السلام الروسية، يتواصل القتال.