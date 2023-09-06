العواصف تودي بحياة 22 شخصًا جنوب البرازيل (فيديو)
ريو دي جانيرو - (د ب أ)
لقي ما لا يقل عن 22 شخصا حتفهم في عواصف شديدة في جنوب البرازيل، وفي ولاية ريو جراندي دو سول، المتاخمة للأرجنتين وأوروجواي، لقي 21 شخصا حتفهم ، في أعلى حصيلة لضحايا حدث مناخي هناك من أي وقت مضى، حسبما قال حاكم المنطقة الواقعة في أقصى جنوب البلاد، إدواردو ليتي، للصحفيين الثلاثاء. وتوفي شخص آخر في ولاية سانتا كاتارينا المجاورة.
#SevereWeather 📹— Meteoredcom (@meteoredcom) September 5, 2023
Severe flooding ⛈️ in #RioGrandedoSul, #Brazil.
Recently, heavy rains and storms were recorded, causing severe flooding and rising rivers in several municipalities in the state of Rio Grande do Sul. pic.twitter.com/s0nYqRYh57
وتعرضت المنطقة لأمطار غزيرة ورياح قوية منذ يوم الاثنين. وفاضت مياه الأنهار على ضفافها. وغمرت المياه مساحات شاسعة من الأراضي. وتم إجلاء آلاف الأشخاص من منازلهم ، حسبما ذكرت بوابة الأخبار "جي 1". وتأثرت 66 مدينة بالعواصف.
كما غمرت المياه مدارس ومتاجر ومستشفيات. وقطع التيار الكهربائي لأسباب تتعلق بالسلامة.
وفي يونيو، لقي 16 شخصا حتفهم بالفعل في عواصف في المنطقة.
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