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BBC

العواصف تودي بحياة 22 شخصًا جنوب البرازيل (فيديو)

12:06 م الأربعاء 06 سبتمبر 2023

العواصف

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ريو دي جانيرو - (د ب أ)

لقي ما لا يقل عن 22 شخصا حتفهم في عواصف شديدة في جنوب البرازيل، وفي ولاية ريو جراندي دو سول، المتاخمة للأرجنتين وأوروجواي، لقي 21 شخصا حتفهم ، في أعلى حصيلة لضحايا حدث مناخي هناك من أي وقت مضى، حسبما قال حاكم المنطقة الواقعة في أقصى جنوب البلاد، إدواردو ليتي، للصحفيين الثلاثاء. وتوفي شخص آخر في ولاية سانتا كاتارينا المجاورة.

وتعرضت المنطقة لأمطار غزيرة ورياح قوية منذ يوم الاثنين. وفاضت مياه الأنهار على ضفافها. وغمرت المياه مساحات شاسعة من الأراضي. وتم إجلاء آلاف الأشخاص من منازلهم ، حسبما ذكرت بوابة الأخبار "جي 1". وتأثرت 66 مدينة بالعواصف.

كما غمرت المياه مدارس ومتاجر ومستشفيات. وقطع التيار الكهربائي لأسباب تتعلق بالسلامة.

وفي يونيو، لقي 16 شخصا حتفهم بالفعل في عواصف في المنطقة.

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العواصف جنوب البرازيل ريو دي جانيرو البرازيل

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