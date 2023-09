العواصف تودي بحياة 22 شخصًا جنوب البرازيل (فيديو)

ريو دي جانيرو - (د ب أ)

لقي ما لا يقل عن 22 شخصا حتفهم في عواصف شديدة في جنوب البرازيل، وفي ولاية ريو جراندي دو سول، المتاخمة للأرجنتين وأوروجواي، لقي 21 شخصا حتفهم ، في أعلى حصيلة لضحايا حدث مناخي هناك من أي وقت مضى، حسبما قال حاكم المنطقة الواقعة في أقصى جنوب البلاد، إدواردو ليتي، للصحفيين الثلاثاء. وتوفي شخص آخر في ولاية سانتا كاتارينا المجاورة.

#SevereWeather 📹

Severe flooding ⛈️ in #RioGrandedoSul, #Brazil.



Recently, heavy rains and storms were recorded, causing severe flooding and rising rivers in several municipalities in the state of Rio Grande do Sul. pic.twitter.com/s0nYqRYh57