السفير الإيراني الجديد لدی السعودیة يصل إلى الرياض

طهران/الرياض- (د ب ا)-

وصل السفير الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية، لدى السعودية إلى الرياض اليوم الثلاثاء.

وكان في استقبال سفیر إیران الجدید لدی السعودیة علي رضا عنايتي مسؤولون من الخارجية السعودية، ومسؤولو السفارة الإيرانية، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وقد توصلت إيران والسعودية في العاشر من مارس 2023، إلى اتفاق برعاية الصين من أجل استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتيهما.

كان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قد زار إيران في شهر يونيو، ورد نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الزيارة في شهر أغسطس الماضي.

وأكد وزير الخارجية السعودي، خلال استقباله أمير عبد اللهيان في الرياض، أن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع طهران نقطة مفصلية للأمن بالمنطقة مشددا على تطلع المملكة لتعزيز العلاقات الثنائية مع طهران، مضيفا أن الرغبة صادقة وجدية لتعزيز الثقة المتبادلة بين الجانبين.

وفي يناير 2016، قطعت السعودية علاقاتها مع إيران، إثر اعتداءات تعرضت لها سفارة الرياض في طهران وقنصليتها بمدينة مشهد (شرق إيران)، احتجاجا على إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر، لإدانته بتهم منها "الإرهاب".