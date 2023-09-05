بوريل: إيران تعتقل دبلوماسيًا سويديًا شغل عدة مناصب في الاتحاد الأوروبي

بروكسل - (ا ف ب)

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في تصريح صحافي الثلاثاء إن السلطات الإيرانية تعتقل دبلوماسيًا سويديًا شغل عدة مناصب في مؤسسات التكتل القاري منذ أكثر من 500 يوم، مضيفًا أن بروكسل تضغط من أجل الإفراج عنه. وسبق للسويد أن أكدت هذا التوقيف قائلة إن مواطنا سويديا في الثلاثينيات من العمر معتقل في إيران منذ أبريل 2022.

تعتقل إيران منذ نحو 500 يوم مواطنًا سويديًا عمل في الاتحاد الأوروبي، وفق ما ذكر منسق السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل الثلاثاء.

ولدى وصوله إلى اجتماع غير رسمي لوزراء التنمية في الاتحاد الأوروبي في قادس الإسبانية، قال بوريل لصحافيين إن بروكسل تضغط من أجل إطلاق سراح الدبلوماسي البالغ 33 عاما.

والاثنين، أكدت السويد جزئيا ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" حول توقيف يوهان فلوديروس قائلة إن مواطنا سويديا في الثلاثينيات من العمر معتقل في إيران منذ أبريل 2022.

لكن بوريل ذهب إلى أبعد من ذلك مؤكدًا اسم الشخص المعني وأنه يعمل في السلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي.

وقال: "أريد أن أقول شيئا، إذا سمحتم، عن حالة محددة، وهي قضية السيد فلوديروس. إنه مواطن سويدي عمل في الاتحاد الأوروبي وهو محتجز بشكل غير قانوني في إيران منذ 500 يوم".

وأضاف: "أريد أن أؤكد أنني شخصيا وجميع أعضاء فريقي على كل المستويات المؤسسات الأوروبية بالتنسيق الوثيق مع السلطات السويدية التي تتولى المسؤولية الأولى عن الحماية القنصلية ومع عائلته، نضغط على السلطات الإيرانية للإفراج عنه".

وتابع: "في كل مرة نعقد اجتماعات دبلوماسية على كل المستويات، نطرح هذه القضية".

وأضاف: "هذا الموضوع موجود في جدول أعمالنا وفي قلوبنا ولن نتوقف حتى يصبح فلوديروس حرا".