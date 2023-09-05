"لوموند": باريس تبحث مع المجلس العسكري في النيجر سحب بعض قواتها

وكالات

قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن باريس بدأت في مناقشة مع الجيش في النيجر سحب بعض من قواته، بعد شهر من تنديد المجلس العسكري الحاكم باتفاقيات التعاون العسكري بين فرنسا والنيجر، حسبما نقلت فضائية "العربية".

ونقلت "العربية" عن "لوموند" قولها إنه في هذه المرحلة، لم يتم التوصل لأي اتفاق بين فرنسا وقادة الجيش بالنيجر على عدد القوات المقرر سحبها.

ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى أن باريس تخطط لإرسال جزء من قواتها الموجودة في النيجر إلى تشاد.

وينتشر نحو 1500 جندي فرنسي في النيجر يشاركون في التصدي للجهاديين في إطار اتفاقات عسكرية ثنائية.

وحتى الآن، رفضت السلطات الفرنسية مطالب انسحاب القوات الفرنسية الموجودة في النيجر، كما أنهم يرفضون عودة السفير سيلفان إيتي إلى باريس، مطالبين بعودة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة.