استشهاد فلسطيني خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم عين الشمس (فيديو)
(وكالات)
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء استشهاد شاب برصاص القوات الإسرائيلية في محافظة طولكرم بالضفة الغربية، وذلك وفقًا لوكالة "أنباء العالم العربي".
وذكرت الوزارة في بيان مقتضب أن الشاب عايد أبو حرب (21 عاما) أصيب بالرصاص الحي في الرأس بمخيم نور شمس في طولكرم.
وأبلغت مصادر فلسطينية الوكالة، بأن قوة عسكرية إسرائيلية كبيرة داهمت مخيمي طولكرم ونور شمس في المحافظة فجرا واقتحمت عددا من المنازل.
🔻 قوات الاحتلال تقتحم مخيم نور الشمس في #طولكرم— المرصد العسكري ⧨ (@Military_OSTX) September 5, 2023
استـشـ8ـاد شاب
جرافات الاحتلال احدثت دمار كبير في الشوارع
عملية الاحتلال مستمرة حتى الآن
مقطع للحظة استهداف جرافة لجيش الاحتلال لعبـ9ة ناسفة pic.twitter.com/hlPfASkEvK
وأضافت المصادر أن العملية العسكرية الإسرائيلية أسفرت أيضا عن إصابة شاب آخر، ووصفت إصابته بأنها بالغة.
وأفاد شهود عيان بأن الجيش الإسرائيلي أحدث تدميرا في البنى التحتية في مخيم نور شمس، حيث تم تجريف العديد من الطرقات.
وأشار الشهود إلى أن اشتباكات مسلحة سُمعت بين الحين والآخر.
في المقابل، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن الهدف من العملية في طولكرم هو "تفجير عبوات ناسفة مُعدة للاستخدام بشكل مسبق".
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