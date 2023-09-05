استشهاد فلسطيني خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم عين الشمس (فيديو)

(وكالات)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء استشهاد شاب برصاص القوات الإسرائيلية في محافظة طولكرم بالضفة الغربية، وذلك وفقًا لوكالة "أنباء العالم العربي".

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب أن الشاب عايد أبو حرب (21 عاما) أصيب بالرصاص الحي في الرأس بمخيم نور شمس في طولكرم.

وأبلغت مصادر فلسطينية الوكالة، بأن قوة عسكرية إسرائيلية كبيرة داهمت مخيمي طولكرم ونور شمس في المحافظة فجرا واقتحمت عددا من المنازل.

🔻 قوات الاحتلال تقتحم مخيم نور الشمس في #طولكرم



استـشـ8ـاد شاب

جرافات الاحتلال احدثت دمار كبير في الشوارع

عملية الاحتلال مستمرة حتى الآن

مقطع للحظة استهداف جرافة لجيش الاحتلال لعبـ9ة ناسفة pic.twitter.com/hlPfASkEvK — المرصد العسكري ⧨ (@Military_OSTX) September 5, 2023

وأضافت المصادر أن العملية العسكرية الإسرائيلية أسفرت أيضا عن إصابة شاب آخر، ووصفت إصابته بأنها بالغة.

وأفاد شهود عيان بأن الجيش الإسرائيلي أحدث تدميرا في البنى التحتية في مخيم نور شمس، حيث تم تجريف العديد من الطرقات.

وأشار الشهود إلى أن اشتباكات مسلحة سُمعت بين الحين والآخر.

في المقابل، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن الهدف من العملية في طولكرم هو "تفجير عبوات ناسفة مُعدة للاستخدام بشكل مسبق".