فلسطين: إسرائيل تمنع الصادرات من قطاع غزة حتى إشعار آخر

غزة - (د ب أ):

قالت لجنة لتنسيق البضائع تابعة للسلطة الفلسطينية، اليوم الاثنين، إن السلطات الإسرائيلية أبلغتها بوقف الصادرات بكل أنواعها من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري.

وذكرت اللجنة في بيان صحفي، أن الصادرات ستتوقف بدءا من غدا الثلاثاء، وحتى إشعار آخر.

ويعتبر معبر كرم أبو سالم المنفذ التجاري الوحيد للقطاع منذ فرض إسرائيل الحصار وإغلاق كافة المعابر مع غزة قبل نحو 16 عاما.