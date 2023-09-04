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BBC

بايدن يعلق على الانتقادات الموجهة إليه بسبب تقدمه في العمر

10:11 م الإثنين 04 سبتمبر 2023

جو بايدن

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وكالات:
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه كلما كبر في السن ازداد حكمة، وإنه بالرغم من الانتقاد الموجه إليه، لن يتقاعد وسيخوض غمار الانتخابات المقبلة رغم كبر سنه، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".
وأضاف بايدن خلال كلمة ألقاها أمام النقابات العمالية في مدينة فيلادلفيا بمناسبة عيد العمال اليوم الاثنين: "سأخبركم بشيء، كما تعلمون قال أحدهم تقدم بايدن بالسن، ولم يعد أهلا لإدارة البلاد، أنظروا، هذا غير صحيح، فالشيء الوحيد الذي يأتي مع التقدم في السن هو القليل من الحكمة".
وقال: "خضت غمار عالم السياسة لفترة طويلة جدا، ربما أطول من أي شخص آخر، ولكم أن تحكموا، سأستمر في فعل ذلك بمساعدتكم".
ويسعى بايدن، البالغ من العمر 80 عاما إلى إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية خلال انتخابات عام 2024.

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جو بايدن الرئيس الأمريكي

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