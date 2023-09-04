رئيس الإمارات يعزي العاهل السعودي في وفاة الأمير جلوي

وكالات:

بعث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد ونائباه الشيخ محمد بن راشد والشيخ منصور بن زايد، برقيات تعزية إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بوفاة الأمير جلوي بن عبد الله، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بأن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بعث برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الأمير جلوي بن عبد الله بن عبد العزيز بن سعود بن جلوي آل سعود.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى العاهل السعودي.

ويوم السبت الماضي، أصدر الديوان الملكي السعودي، بيانا أعلن فيه وفاة الأمير جلوي بن عبد الله بن عبدالعزيز بن سعود بن جلوي آل سعود.