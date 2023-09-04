الرئيس الانتقالي للجابون: نعمل على وضع دستور جديد للبلاد

وكالات

قال الجنرال بريس أوليجي نجيما رئيس المرحلة الانتقالية بالجابون، إنه وجه بإعادة السياسيين الموجودين في المنفى.

وتابع نجيما، بعد أداءه اليمين الدستورية رئيسًا انتقاليًا للبلاد، اليوم الاثنين، أن الجابون ملتزمة بإقامة علاقات ودية مع الدول، مؤكدًا على التزامه بوحدة الشعب خلال المرحلة الانتقالية.

وأكد الرئيس الانتقالي للجابون أن الدستور الجديد يجب أن يحترم الحقوق والحريات، موضحًا أنه يتم العمل على وضع دستور جديد ثم الاستفتاء عليه.

ولفت إلى أن قوات الأمن اختارت الانحياز إلى الشعب والحرية، مثمنًا دعم الشعب لتحرك الجيش.

وأوضح نجيما أن الظروف السابقة لم تسمح بإحلال الديمقراطية، والشعب الآن يطالب باحترام حقوقه، ويرى أن الجيش هو من سيعيد الكرامة للشعب

يشار إلى أن الجنرال بريس أوليجي نجيما أدى اليمين رئيسًا انتقاليًّا للبلاد، أمام المحكمة الدستورية"، وذلك حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

وفي وقت سابق أعلن الجيش عقب الإطاحة بالرئيس الجابوني علي بونجو أنه قرر تعيين قائد الحرس الجمهوري، الجنرال بريس أوليجي نجيما، رئيسًا للدولة لفترة انتقالية.

وقالت السلطة العسكرية بعد استيلائها على الحكم وعزل الرئيس، إنها ستشكل تدريجيا مؤسسات انتقالية، في حين ستفي الجابون بجميع التزاماتها المحلية والدولية.

كما تعهد الجنرال نجيما بإعادة تنظيم مؤسسات السلطة في الدولة وجعلها أكثر ديمقراطية