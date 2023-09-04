تجسس محتمل.. صينيون دخلوا قواعد عسكرية أمريكية 100 مرة

دخل مواطنون صينيون قواعد عسكرية أمريكية على أنهم سياح، 100 مرة في السنوات الأخيرة، في وقائع توصف بأنها تجسس محتمل.

وأجرى مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالات أخرى مراجعة العام الماضي لمحاولة الحد من هذه الحوادث، التي تشمل أشخاصا أطلق عليهم المسؤولون لقب "محطمي البوابات"، بسبب محاولاتهم، سواء عن طريق الصدفة أو عن عمد، الوصول إلى القواعد العسكرية الأميركية والمنشآت الأخرى من دون الحصول على إذن مناسب، حسبما نقلت سكاي نيوز عن صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

ويعتقد المسؤولون أن هذه الحوادث "تهدف إلى اختبار الممارسات الأمنية في المنشآت العسكرية الأمريكية والمواقع الحساسة الأخرى"، من قبل مواطنين صينيين يُطلب منهم إبلاغ حكومة بلادهم بما يرونه.