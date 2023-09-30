"وول ستريت جورنال": السلطات الأمريكية تضع خططًا في حال حصول الإغلاق الحكومي
وكالات
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم السبت، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وضعت خططًا لإيقاف البرامج الحكومية غير الضرورية في حال حصول الإغلاق الحكومي
تقترب الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية من الإغلاق بعد رفض الكونجرس مشروع الميزانية الذي يسمح بتمويل الخدمات الفيدرالية.
ويسعى الجمهوريون إلى الحصول على تخفيض الإنفاق وفرض إجراءات صارمة لأمن الحدود.
وسيعقد مجلس الشيوخ جلسة طارئة اليوم السبت لبحث الأزمة والنظر في مقترح يدعمه عدد من الديمقراطيين والجمهوريين لتمويل الحكومة على المدى القصير حتى منتصف نوفمبر المقبل.
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