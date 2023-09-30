أوكرانيا: روسيا تحتفظ بـ14 سفينة حربية في البحر الأسود

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أعلنت القوات البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم السبت، أن روسيا تحتفظ بـ13 سفينة حربية في البحر الأسود منهن حاملتي صواريخ كاليبر، وسفينة واحدة في بحر آزوف.

وأضاف بيان للقوات البحرية "اليوم الموافق 30 سبتمبر، تحتفظ روسيا بـ13 سفينة حربية في البحر الأسود، من بينهم حاملتي صواريخ كاليبر على متنهما 14 صاروخا، وسفينة واحدة في بحر آزوف"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.

وأوضحت، أن روسيا تحتفظ أيضا بسفينة حربية واحدة في البحر المتوسط، ولا توجد هناك حاملات صواريخ.

على جانب آخر أعلن الجيش الأوكراني اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 278 ألفا و130 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية - "أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 4 آلاف و691 دبابة، و8 آلاف و 984 من المركبات المدرعة، و6 آلاف و 447 من النظم المدفعية، و796 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و 537 من أنظمة الدفاع الجوي، و315 طائرة مقاتلة، و316 مروحية، و20 سفينة حربية، فضلا عن 8 آلاف و854 من المركبات وخزانات وقود، بالإضافة إلى 932 من المعدات الخاصة، و5 آلاف و6 طائرات مسيرة، وإسقاط 1529 من صواريخ كروز وغواصة واحدة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.