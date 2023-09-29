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مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في قصف في منطقة "خيرسون" الأوكرانية

02:07 م الجمعة 29 سبتمبر 2023

قصف في منطقة خيرسون الأوكرانية أرشيفية

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موسكو- (د ب أ)

ذكرت السلطات المحلية أن ثلاثة أشخاص على الأقل، قتلوا في منطقة "خيرسون" جنوب أوكرانيا، في أحدث موجة من الهجمات الروسية.

وأصيب 5 من السكان، بسبب القصف الكثيف، أمس الخميس، طبقا لما ذكره الحاكم العسكري، أولكسندر بروكودين، على تطبيق تيليجرام صباح اليوم الجمعة.

وتردد أن شخصين آخرين أصيبا في خيرسون اليوم الجمعة.

وقال بروكودين إن الجيش الروسي قصف المنطقة 96 مرة، في فترة 24 ساعة. وتعرضت العاصمة لـ 45 عملية قصف.

وشهدت "خيرسون" قصفا كثيفا كما سقط الكثير من الضحايا المدنيين، في الأيام الأخيرة، حيث تواصل روسيا شن الحرب على أوكرانيا.

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