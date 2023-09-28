كشف ملابسات حادثة إطلاق النار على السفارة الأمريكية في لبنان

بيروت- (د ب أ)

كشفت القوى الأمنية اللبنانية، ملابسات حادثة إطلاق النار على السفارة الأمريكية في لبنان، في محلة عوكر في جبل لبنان، وأعلنت عن توقيف لبناني أقدم الأسبوع الماضي على إطلاق النار على السفارة ، بسبب الانتقام لإهانة تعرض لها قبل حوالي شهرين من قبل أحد عناصر الأمن في السفارة.

وقال بيان صادر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، اليوم الخميس،إنه "ليل تاريخ 20/09/2023، وفي محلة عوكر، أقدم شخص مجهول الهوية على إطلاق النار على مبنى السفارة الأمريكيّة والفرار إلى جهة مجهولة.

وعلى الفور، وبناء على توجيهات المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، بدأت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بإجراءاتها الاستعلاميّة والفنيّة والتقنيّة لكشف ملابسات هذه الحادثة الخطيرة، وشُكّلت خلية عمل تضم كافة القطاعات المختصة فيها".

وأضاف البيان "بنتيجة الجهود الاستثنائية التي قامت بها الشعبة على مدى خمسة أيام متواصلة، تمكنت من تحديد هوية الفاعل وتوقيفه بتاريخ 25/09/2023 بعملية نوعية خاطفة في الضاحية الجنوبية لبيروت -منطقة الكفاءات، ويُدعى م. م. خ. (مواليد عام 1997، لبناني)."

وبالتحقيق مع الموقوف، اعترف" بقيامه بإطلاق العيارات النارية باتجاه حائط مبنى السفارة الأمريكية في محلة عوكر ليل تاريخ 20/09/2023، وإن سبب إقدامه على ذلك يعود إلى حادثة حصلت معه أمام السفارة الأمريكية منذ حوالي الشهرين، حين كان يقوم بتوصيل طلبية طعام بصفته سائق لدى إحدى شركات التوصيل، وبوصوله إلى مدخل السفارة المذكورة تعرض لإهانة من قبل أحد عناصر الأمن، فقام بتسليم الطلبية وغادر وقرر الانتقام من هذه الإهانة".

وتابع البيان "لهذه الغاية، وخلال متابعته لعمله في توصيل الطلبيات إلى محلة عوكر قام برصد واستطلاع طريق داخلية يصل من خلالها إلى مبنى السفارة من دون اجتياز الحاجز الأمني".

واعترف الموقوف بحسب البيان أنه " بتاريخ 20/09/2023 وحوالي الساعة "2200"، أحضر بندقية كلاشينكوف من منزله وبداخلها ممشط يحتوي على "30" طلقة نارية قام بإخفائها داخل غلاف مخصّص لها ووضعه داخل حقيبة قماشية مخصصّة لنقل وإيصال طلبيات الطعام على متن دراجته الآليّة، ووضع قبّعة قماشية على رأسه وتوجّه مباشرةً إلى عوكر بمفرده".

وأوضح البيان أن الموقوف "سلك الطريق الداخلية التي تجنّبه اجتياز الحاجز الأمني حيث ركن دراجته أمام أحد المباني السكنية المجاورة لها، وتوجّه سيراً على الأقدام باتجاه المدخل الرئيسي للسفارة وبحوزته بندقية الكلاشنيكوف موضوعة داخل غلاف مخصّص لها، وقام بإخراج البندقية المذكورة بسرعة، وأطلق أعيرة نارية عدّة باتجاه حائط مبنى السفارة، ولاذ بالفرار متّجهًا نحو منزله."

ولفت البيان إلى أنه تم ضبط دراجة الموقوف الآليّة والحقيبة الخاصة بإحدى شركات التوصيل، وبندقية الكلاشنيكوف المستخدمة في إطلاق النار على مبنى السفارة الأمريكية.

وأجري" المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء المختصّ".

يذكر أن سفارة الولايات المتحدة في لبنان، الموجودة في محلة عوكر في جبل لبنان، كانت قد تعرضت في 20 سبتمبر الحالي، لإطلاق نار دون وقوع إصابات.