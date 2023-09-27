الاحتلال يشن غارة جوية على موقع للفصائل الفلسطينية في غزة

وكالات

أكد شهود عيان لـ"وكالة أنباء العالم العربي" قيام طائرة استطلاع إسرائيلية بإطلاق صاروخين على موقع عسكري تابع لحركة "حماس"، شمال غربي مدينة غزة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن "طائرة هليكوبتر حربية شنت غارات في غزة رداً على الأحداث عند الحدود".

وفي وقت سابق، اليوم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي شرق القطاع.

وقال شهود للوكالة، إن مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي خلال مظاهرات على الحدود شرق مدينتي خان يونس وغزة.

وأكد الشهود، إطلاق البالونات الحارقة وإشعال النار في الإطارات، بينما أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز والرصاص المعدني لتفريق المحتجين.