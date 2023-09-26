الجيش الأردني: إسقاط مسيرتين محملتين بالمخدرات من سوريا

وكالات

أسقطت قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، طائرتين مسيرتين محملتين بمواد مخدرة، الثلاثاء، قادمتين من الأراضي السورية، في المنطقة العسكرية الشرقية.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية نقلا عن مصدر عسكري من الجيش الأردني قال "تم رصد محاولة اجتياز طائرتين مسيرتين بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية."

وأفاد المصدر، بأن الطائرتين اللتان تم إسقاطهما، كانتا محملتان بكمية من مادة الكريستال.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.