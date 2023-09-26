إعلان

BBC

الجيش الأردني: إسقاط مسيرتين محملتين بالمخدرات من سوريا

06:49 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2023

الجيش الاردني - ارشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

أسقطت قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، طائرتين مسيرتين محملتين بمواد مخدرة، الثلاثاء، قادمتين من الأراضي السورية، في المنطقة العسكرية الشرقية.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية نقلا عن مصدر عسكري من الجيش الأردني قال "تم رصد محاولة اجتياز طائرتين مسيرتين بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية."

وأفاد المصدر، بأن الطائرتين اللتان تم إسقاطهما، كانتا محملتان بكمية من مادة الكريستال.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.

سوق مصراوى

الجيش الأردني إسقاط مسيرتين سوريا المخدرات قوات حرس الحدود

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أوكرانيا: التحقق من المعلومات بشأن مقتل قائد الأسطول الروسي
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد تكريم مجموعة من أوائل الطلاب المتفوقين