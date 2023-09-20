شكري: مصر سرعت الانتقال إلى الطاقة المتجددة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

وكالات

أكد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، أن مصر تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، منذ رئاستها مؤتمر المناخ "كوب 27" في شرم الشيخ، قمنا بمراجعة مساهماتنا المحددة على المستوى الوطني وأظهرنا مرونة.

وتابع شكري، خلال لقاء في قناة "تي أر تي" التركية، على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، أن مصر أظهرت طموحًا لزيادة أهدافها الخاصة في التحول إلى الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أنها قامت بتسريع الانتقال إلى الطاقة المتجددة.

وأشار إلى أننا نأمل في تحقيق 42% من احتياجات الطاقة عبر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بحلول عام 2040.