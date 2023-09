لماذا طرد السفير الإسرائيلي من قاعة الأمم المتحدة؟

وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة طرد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، من جلسة خلال فعاليات الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ويظهر في الفيديو عناصر الأمن التابعة لهيئة الأمم المتحدة، وهم يقتادون السفير الإسرائيلي جلعاد إردان خارج القاعة العامة التي يلقى بها رؤساء الوفود المشاركة في الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة كلماتهم.

طرد السفير الإسرائيلي، جاء بعد محاولته مقاطعة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أكثر من مرة أثناء إلقاء الأخير كلمته خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ 78.

وحاول السفير الإسرائيلي، استفزاز رئيسي، بمقاطعته أثناء إلقاء كلمته، ورفع صورة مهسا أميني التي قتلت في قسم شرطة إيراني العام الماضي، مدون عليها "النساء الإيرانيات يستحققن الحرية الآن".

وسار إردان حاملًا اللافتة التي تحمل صورة مهسا أميني نحو المنصة التي كان رئيسي يتحدث فيها أثناء انعقاد أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك.

بدوره، نشر إردان مقطع الفيديو الذي يُظهره وهو يرفع صورة أميني أثناء كلمة رئيسي عبر صفحته على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) وعلق عليها قائلاً: "وصمة أخلاقية جديدة للأمم المتحدة.. عندما بدأ رئيس إيران رئيسي جزار طهران خطابه، لوحت بصورة مهسا أميني، المرأة الإيرانية البريئة التي قُتلت بوحشية على يد النظام قبل عام لأنها لم ترتد الحجاب "بشكل صحيح"".

وتابع: "في هذه الأثناء، خارج الأمم المتحدة، مئات الإيرانيين كانوا يحتجون، يتوسلون للمساعدة من المجتمع الدولي. لن أتوقف أبداً عن القتال من أجل الحقيقة وسأكشف دائماً التشويهات الأخلاقية للأمم المتحدة". وأضاف: "أولئك الذين يفرشون السجادة الحمراء للقتلة ومعادي السامية يجب أن يحاسبوا على أفعالهم!"، على حد قوله.

New moral stain for the UN ‼️



When President Raisi of Iran, the “Butcher of Tehran,” began his speech, I waved a picture of Mahsa Amini, the innocent Iranian woman who was brutally murdered by the regime one year ago for not wearing a hijab “properly.”



Meanwhile, outside the UN… pic.twitter.com/ZVq80Zpt9N