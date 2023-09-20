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BBC

انقطاع الكهرباء عن معظم أنحاء تونس

11:29 ص الأربعاء 20 سبتمبر 2023

تونس

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تونس - (د ب أ)

تشهد مختلف مناطق تونس انقطاعا مفاجئا للتيار الكهربائي.

وأفادت وزارة الداخلية التونسية بأن الوضع الأمني مستقر وأن وحداتها الأمنية تواصل العمل للحفاظ "على الأمن العام والسهر على حماية المواطنين والممتلكات العمومية والخاصة".

وذكر بيان للوزارة صباح اليوم الأربعاء أن وزير الداخلية كمال الفقي توجه إلى المجمع الكهربائي برادس للوقوف على أسباب هذا العطل.

وكانت إذاعة موزاييك إف إم قد أفادت بأن محطة إنتاج الكهرباء برادس تشهد حاليا تواجدا مكثفا لمختلف الوحدات الأمنية والحماية المدنية والفرق الفنية للشركة التونسية للكهرباء والغاز.

وأضافت أن المحطة شهدت انبعاث شرارات كهربائية ودخان.

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