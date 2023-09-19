تايوان ترصد 55 طائرة حربية صينية حول الجزيرة خلال 24 ساعة

تايبيه (أ ف ب)

رُصدت عشرات الطائرات المقاتلة الصينية خلال ال24 ساعة الماضية حول تايوان، على ما أعلنت وزارة الدفاع في الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي الثلاثاء التي دعت بكين إلى وضع حد ل"أعمالها الاستفزازية".

ويأتي ذلك غداة إعلان وزارة الدفاع التايوانية أنها رصدت تحليق 103 طائرات حربية صينية حول الجزيرة خلال 24 ساعة، واصفة هذا الرقم بأنه "الأعلى في الآونة الاخيرة".

وأوضحت تايوان أنه بين الاثنين وصباح الثلاثاء، أرسلت الصين 55 طائرة وسبع سفن حربية حول الجزيرة، متّهمة بكين بالقيام بأعمال استفزازية تؤدي إلى "زيادة التوترات وتدهور الأمن الإقليمي".

وعبرت نصف المقاتلات التي رُصدت ما يسمى بالخط الوسط لمضيق تايوان الذي يفصل الجزيرة عن الصين، ودخلت منطقتي تحديد الدفاع الجوي من الجهتين الجنوبية الغربية والجنوبية الشرقية، بحسب تايبيه.

وتعتبر بكين أن تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي تابعة لها وستستعيدها في يوم ما حتى لو اضطرت إلى استخدام القوة، مكثفة ضغوطها الدبلوماسية والعسكرية عليها في السنوات الأخيرة.

والاثنين، دعت تايوان الصين إلى "الوقف الفوري لمثل هذه الأعمال الأحادية التخريبية".

ولم تعلّق الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ مباشرة على التحركات الجوية والبحرية، لكنها أعادت تأكيد موقف بلادها بشأن تايوان.

وقالت خلال مؤتمر صحافي "تايوان هي جزء من الأراضي الصينية، وما يسمّى خط الوسط غير موجود".

ونطاق منطقة تحديد الدفاع الجوي هو أوسع من المجال الجوي للجزيرة، ويتوجب على كل طائرة أجنبية تحلّق فيها أن تبلغ سلطات الطيران المحلية.