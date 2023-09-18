محمد بن زايد: العلاقات الإماراتية - المصرية تاريخية وراسخة
وكالات
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، اليوم الاثنين، أن العلاقات الإماراتية - المصرية تاريخية وراسخة وذلك بعد لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف رئيس الإمارات، في حسابه على موقع "إكس" (تويتر سابقا) "سعدت بلقاء أخي الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبوظبي. العلاقات الإماراتية - المصرية تاريخية وراسخة، تستند إلى إرث كبير من التوافق والتضامن والمحبة".
وأكد محمد بن زايد آل نهيان أن "الإمارات حريصة دائماً على التشاور مع أشقائها لما فيه خير بلداننا وشعوبنا، واستقرار المنطقة وتنميتها".
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