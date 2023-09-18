زلزال بقوة 6.3 ريختر يضرب الساحل الغربي لـ"اليابان"
وكالات
أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الإثنين، أن زلزالا 6.3 درجة على مقياس ريختر ضرب الساحل الغربي لـ اليابان.
وأوضح مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أنه تم تحديد مركز الزلزال على بعد 178 كيلومترا شمال مدينة مدينة هيريرا اليابانية.
ولم ترد بعد معلومات حول الخسائر المحتملة والدمار.
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