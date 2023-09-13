خاص| تفاصيل العثور على جثة مواطن مصري في لبنان
مصراوي
أعلنت وسائل إعلام لبنانية مقتل مواطن مصري يحمل الجنسية اللبنانية، في مدينة برج حمود في محافظة جبل لبنان.
وحسبما أعلن الصحفي اللبناني وسام بنهان في حديثه لمصراوي، أنّه تم العثور فجر اليوم الأربعاء، على جثة مواطن مصري يحمل الجنسية اللبنانية، في مدينة برج حمود هي إحدى البلدات اللبنانية من قرى قضاء المتن في محافظة جبل لبنان، ويدعى محمود ابراهيم خالد السيد أحمد، مواليد 1953.
ووفقًا للصحفي اللبناني، فقد عثر على جثمان المواطن المصري، مكبًّل اليدين والرجلين بواسطة أشرطة بلاستيكية وإلى جانبه ورقة بفئة ١٠٠ ألف ليرة لبنانية ملطخة بالدماء.
وأعلنت الأجهزة الأمنية في المدينة، فتح تحقيق بالحادثة دون معرفة أسبابها بعد.
وفي بداية الشهر الجاري، تعرض شاب مصري آخر يدعى زياد المصري لهجوم بالسكاكين بعد نشوب اشتباك بينه وبين مجموعة من الشبان من آل الصوصة، وبسبب الجروح البالغة التي أصيب بها الشاب المصري، فارق الحياة متأثرا بإصاباته"، بينما أصيب شقيقه والذي يدعى مهند المصري، أيضا خلال الحادث بإصابات بالغة.
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