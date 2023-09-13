ليبيا تبدأ في دفن ضحايا الفيضانات في مقابر جماعية

طرابلس - (بي بي سي)



سقط آلاف القتلى في ليبيا ولا يزال أكثر من 10 آلاف شخص في عداد المفقودين إثر سيول وفيضانات جلبتها عاصفة عاتية هبت من البحر المتوسط وأدت إلى انهيار سدود وجرفت في طريقها بنايات ومنازل ومحت ما يقرب من ربع مدينة درنة الساحلية الواقعة شرق البلاد.

وانهار في مدينة درنة سدان وأربعة جسور، ولقي أكثر من ألفي شخص حتفهم بحسب تصريح لهيئة الإنقاذ في المدينة لوكالة رويترز للأنباء، وتفيد تقديرات بعض المسؤولين في شرق ليبيا، بأن عدد القتلى قد يصل إلى خمسة آلاف شخص.

وبدأت السلطات في دفن الجثث التي انتشلت في مقابر جماعية. وتقول خدمات الطوارئ المحلية إن 2300 شخص على الأقل لقوا حتفهم هناك.

وبحسب مصادر الإعلام المحلي فإن حجم الكارثة الكامل لم يتضح بعد. وبدأت عمليات الإغاثة الطارئة التي أعاقتها الأوضاع السياسية في البلاد وحالة الانقسام في البلاد بين حكومتين متنافستين.