زيارة وزيرة الخارجية الألمانية إلى الولايات المتحدة لتعزيز العلاقات عبر الأطلسي

برلين - (د ب أ)

تبدأ وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الثلاثاء زيارة إلى الولايات المتحدة، تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في ضوء الحرب الروسية على أوكرانيا والتحديات التي تمثلها الصين.

وقبل توجهها إلى الولايات المتحدة في زيارة تستغرق عدة أيام، قالت بيربوك: "لقد أظهر لنا العام والنصف الماضي على وجه الخصوص مدى أهمية الشراكة عبر الأطلسي".

وذكرت بيربوك أنه بينما كانت أوروبا تنظر إلى الهوة السحيقة للحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا، كان من الممكن دائما الاعتماد على شيء واحد: "الولايات المتحدة وأوروبا تقفان جنبا إلى جنب مع الشعب الأوكراني"، وأضافت: "كأصدقاء وشركاء أريد أن نكون قادرين على الاعتماد على بعضنا البعض غدا وبعد غد، لتعزيز نقاط قوتنا وحلحلة الأمور على نحو مشترك"، مشيرة إلى أن ولاية تكساس هي مقياس لأمريكا الغد.

وتعتزم بيربوك إجراء محادثات مع أشخاص ومسؤولين سياسيين من الحزبين الكبيرين الديمقراطي والجمهوري أيضا من خارج العاصمة واشنطن وتوسيع شبكات العلاقات في الولايات المتحدة.

وفي تكساس تعتزم بيربوك إجراء محادثات مع حاكم الولاية جريج أبوت وعقد لقاءات اقتصادية تتعلق بالتنقل والطاقات المتجددة وزيارة مؤسسة تدريبية لطياري سلاح الجو الألماني.

وسيرافق السياسية المنتمية إلى حزب الخضر خلال جولتها في تكساس وفد من مدينة لايبتسيج الألمانية وهي المدينة الشريكة لمدينة هيوستن (أكبر مدن ولاية تكساس).

وفي واشنطن تجري بيربوك محادثات يومي الخميس والجمعة المقبلين مع ممثلين عن الكونجرس الأمريكي وطلاب جامعيين، كما ستعقد اجتماعا مع نظيرها الأمريكي أنتوني بلينكن.

وبحسب متحدث باسم الخارجية الألمانية، لن تعود الوزيرة إلى ألمانيا في أعقاب انتهاء الزيارة، بل ستظل في الولايات المتحدة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك المقررة الأسبوع المقبل.